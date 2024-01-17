Birleşmiş Milletler, Ejderha Yılı\'nı Simgeleyen Posta Pulunu Paylaştı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 17 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Posta İdaresi tarafından paylaşılan görselde, Ejderha Yılı'nı simgeleyen posta pulu görülüyor, 16 Ocak 2024.
Birleşmiş Milletler Posta İdaresi, yaklaşan Çin Ay Yeni Yılı'nı kutlamak amacıyla bu özel günle ilgili posta pulu basacak. (Fotoğraf: Birleşmiş Milletler Posta İdaresi/Xinhua aracılığıyla)
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