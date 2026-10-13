BIS, Rusya'nın NATO'ya dönük sabotaj ve İHA saldırılarını artırabileceğini öne sürdü

Çekya Güvenlik İstihbarat Servisi (BIS) Başkanı Michal Koudelka, Rusya'nın gelecek aylarda NATO ülkelerine yönelik operasyonlarını yoğunlaştırabileceği uyarısında bulundu.

Radio Prague International'ın haberine göre, Koudelka, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen konferansta NATO'ya yönelik tehditlere ilişkin açıklamalar yaptı.

Koudelka, Rusya'nın "Çekya dahil Batı demokrasilerini içeriden zayıflatmayı" ve özellikle NATO ile Avrupa Birliği (AB) gibi kuruluşların "bütünlüğünü sarsmayı amaçlayan" faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

Rusya'nın gelecek aylarda NATO ülkelerine yönelik operasyonlarını yoğunlaştırabileceğini öne süren Koudelka, olası operasyonlar arasında Ukrayna'ya destek veren tesislere yönelik sabotaj, silah depolarına yönelik insansız hava aracı saldırıları ve en uç senaryoda da bir NATO ülkesine sınırlı askeri operasyonun yer alabileceğini söyledi.