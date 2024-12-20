Bir ayda 4 bisiklet çalan şahıstan şaşırtan ifade - Son Dakika
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Bir ayda 4 bisiklet çalan şahıstan şaşırtan ifade

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Adana'da bir ayda 4 bisiklet çalan Okan Y. isimli şahıs, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Çaldığı bisikletleri sattığı belirlenen Okan Y. ifadesinde söyledikleriyle şoke etti. Okan. Y. "Ulaşım ihtiyacımı çaldığım bisikletlerle karşılıyorum" dedi.

20.12.2024 10:18  Güncelleme: 10:19
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Adana'da bir ayda 4 bisiklet çalan Okan Y. yakalandı. Tutuklanan Okan Y., ifadesinde ulaşım ihtiyacını çaldığı bisikletlerle karşıladığını söyledi.

KAMERALARA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir ayda yaşanan 4 ayrı bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Okan Y. olduğunu tespit etti. 5 ayrı 'hırsızlık' suçundan daha arandığı belirlenen Okan Y.'nin, 30 Kasım'da Pınar Mahallesi'ndeki bir apartmana poşetteki demir kesme makası ile girip, A.A.'nın 6'ncı kat merdiven korkuluğuna bağladığı kilidi keserek bisiklet çaldığı tespit edildi.

Bir ayda 4 bisiklet çalan şahsın ifadesi inanılmaz

"ULAŞIM İHTİYACIMI KARŞILIYORUM"

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Okan Y. Fatih Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen ve bisikletleri sattığı belirlenen Okan Y., ifadesinde, "Herhangi bir aracım yok. Ulaşım ihtiyacımı çaldığım bisikletlerle karşılıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bir ayda 4 bisiklet çalan şahıstan şaşırtan ifade
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bir ayda 4 bisiklet çalan şahıstan şaşırtan ifade - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Vatandaş Rıza:
    bisikletin selesini cikartip oyle oturtmak lazim bunu ustune 4 0 Yanıtla
  • Bilal Yavuz:
    ulaştırma bakanlığına iş başvurusunda bulun.nası bi ulaşım hastasıymışın arkadaş... 1 0 Yanıtla
  • habib muslu:
    şartlı dışarı çıkar kaldığı yerden devam 1 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    bisiklet adanada araba niyetine kullanilir aslinda araba calmis 0 0 Yanıtla
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