Bisikletiyle dünya turuna çıkan gezgin Beypazarı\'nda mola verdi

Güncel

Bisikletiyle dünya turuna çıkan gezgin Muhammed Eddemani, Beypazarı ilçesinde mola verdi.

Fas'tan bisikletiyle yola çıkan Muhammed Eddemani, çeşitli ülkelerden geçerek geldiği İstanbul'un ardından Sakarya üzerinden Ankara'nın Beypazarı ilçesine ulaştı.

Eddemani, çeşitli ülkeleri görmek üzere yola çıktığını belirterek, "İstanbul çok büyük bir şehir, çok sevdim. Ankara'yı da gezeceğim. Görülmesi gerek yerleri görmeye çalışacağım." dedi.

Ankara'nın ardından Kapadokya'ya gideceğini aktaran Eddemani, yolculuğunun Hindistan'da son bulacağını, oradan ülkesine döneceğini kaydetti.