Bisikletli Çocuk Kazada Hayatını Kaybetti

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1) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 8 YAŞINDAKİ BİSİKLETLİ ÇOCUK ÖLDÜ, SÜRÜCÜ KAÇTI

GAZİANTEP'te, otomobilin çarptıktan sonra olay yerinden kaçtığı kazada bisikletli çocuk Doğan Dağ (8) yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bisikleti ile ilerleyen Doğan Dağ'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıp, kaçtı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde küçük Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınları kaza yerine gelerek gözyaşı dökerken, Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.