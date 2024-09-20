Bisikletli Öğrenciye Çarpan Sürücünün Dava Süreci Başladı

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Çanakkale'de, bisikletli üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'e kamyonetiyle çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan kamyonet sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuksuz sanık Sezai Ç. ve avukatı ile Zeliha Güneş'in babası Satılmış Güneş, annesi Gülsüm Ekici Güneş ve ailenin avukatı İdil Ekin Perçin Aksoy hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Sezai Ç, yük olmayan kamyonetiyle Gökçeada ilçesinden Eceabat'a gittiğini, eski Toprak Mahsulleri Ofisi mevkisinde, yolun sağ tarafındaki tali yolda iki bisikletlinin ilerlediğini gördüğünü söyledi.

Kamyonetiyle 60-70 kilometre hızla seyir halindeyken Zeliha Güneş'in bisikletiyle birden kamyonetin sağ tarafına çarptığını öne süren Sezai Ç, sola manevra yapsa da kazaya mani olamadığını ifade etti.

Güneş'in çarpmanın etkisiyle birkaç metre sağ tarafa savrulduğunu, kendisinin az ileride durup yanına gittiğinde cansız halde bir gencin kucağında olduğunu gördüğünü belirten Sezai Ç, şu ifadeleri kullandı:

"Hemen 112'yi aradım, ambulans çağırdım. Ambulans geldi, onları alıp götürdü. Jandarma geldi. Alkollü değildim. Daha önce hiç kaza yapmadım. Suçsuzum, kazada benim bir kusurum yoktur. Bu yüzden beraatimi istiyorum. Bu acıyı bilirim, müştekilerden özür diliyorum. Kazadan sonra kendilerine ulaştık taziye için fakat kabul etmediler. Müteveffanın anne ve babasının varsa maddi manevi zararlarını karşılamak isterim."

Sanığın avukatı Nebibe Kahraman da Güneş'in sürüş sırasında bisiklete tam hakim olmadığını iddia ederek, "Bu husus, kamera kayıtlarıyla sabittir. Olay yerinde yeniden keşif yapılarak, yeniden bilirkişi raporu aldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

"112'yi oradan geçen bir kadın avukat aramış"

Baba Satılmış Güneş ise sanığın kazadan sonra hiçbir şekilde kendilerine ulaşmadığını, başsağlığı dilemediğini belirterek, ondan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Anne Gülsüm Ekici Güneş, kızının olay günü kullandığı sırt çantasını mahkemeye delil olarak sundu.

Kamyonetin aynası veya başka bir yerinin, kızının sırt çantasına takıldığını ve çantanın bağcıklarının koptuğunu anlatan Güneş, "Kızımın bütün kemikleri kırılmıştır ve feci şekilde can vermiştir. Sanık kaza sonrası durduğunu ve 112'yi aradığını söylemektedir ancak bu beyan doğru değildir. Olay yerinden kaçarken, motosikletli bir çocuk kendisini durdurmuş, 112'yi oradan geçen bir kadın avukat aramış. Ben 5 aydır, bir saat uyumuş değilim, acımız çok büyük. Kendisi tutuklanmamıştır." diye konuştu.

Mahkemenin hakimi, suç vasfının tespiti için görgü tanıklarıyla olay yerinde yeniden keşif yapılmasına ve sanık hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar vererek, duruşmayı 6 Aralık'a erteledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi Zeliha Güneş (24), Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınında 28 Nisan'da bisikletiyle gezerken Sezai Ç'nin kullandığı 17 UR 284 plakalı kamyonetin çarpması nedeniyle yaralanmış, kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Zeliha Güneş'in cenazesi, 30 Nisan'da memleketi Eskişehir'de toprağa verilmişti.