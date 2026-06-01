Bişkek'te Dünya Çocuk Günü Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bişkek'te Dünya Çocuk Günü Coşkusu

Bişkek\'te Dünya Çocuk Günü Coşkusu
01.06.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'da 1 Haziran Dünya Çocuk Günü, kültürel etkinliklerle ve uluslararası festivalle kutlandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1 Haziran Dünya Çocuk Günü, parklarda ve meydanlarda düzenlenen çeşitli kültürel etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar, Türkiye'den bir çocuk folklor grubunun da katıldığı "Nariste" 6. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali'nin açılış töreniyle başladı. Festivale Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Moğolistan, Kazakistan, Güney Kore, Özbekistan ile Rusya'ya bağlı Tuva ve Altay Özerk Bölgeleri'nden temsilciler ve Kırgızistan'ın tüm bölgelerinden çocuk folklor grupları katıldı.

Dünya halklarının kültürel mirasını korumak, kültürlerarası diyaloğu geliştirmek ve çocukların yaratıcılığını desteklemek amacıyla düzenlenen festivalin gala konseri, akşam saatlerinde Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

"Çocuklar dostluğun en iyi elçileridir"

Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunaşaliyev, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, "Modern dünyada kültür, uluslar arasındaki en güvenilir köprülerden biri olmaya devam ediyor. Çocuklar ise barışın, dostluğun ve karşılıklı saygının en iyi elçileridir." dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da 1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak çocukların bayramını tebrik etti. Caparov, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocukluk, bir insanın hayatındaki en parlak, en saf ve en mutlu dönemdir. Bu dönemde çocuk dünyayı saf bir kalple, sınırsız bir inançla ve büyük hayallerle algılar. Sizin yankılanan kahkahalarınız, samimi duygularınız ve hayalleriniz hayatımızı aydınlatıyor, ülkemizin geleceği için umut aşılıyor. Vatan sevgisi, büyüklere saygı, dürüstlük, nezaket ve çalışkanlık güçlü bir devletin temelidir. Sizler bu güçlü devletin geleceğisiniz."

Caparov ayrıca, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle Eğitim ve Bilim Bakanı Dogdurkul Kendirbaeva eşliğinde, devlet tarafından kendilerine konut tahsis edilen 25 yetim genci evlerinde ziyaret etti.

Kaynak: AA

Dünya Çocuk Günü, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kırgızistan, Türkiye, Kültür, Güncel, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bişkek'te Dünya Çocuk Günü Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Florentino Perez’den beklenen Mourinho açıklaması geldi Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi
Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
13:59
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
13:47
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 14:13:17. #7.12#
SON DAKİKA: Bişkek'te Dünya Çocuk Günü Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.