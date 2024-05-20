Bişkek Türk Okulu'nda 19 Mayıs kutlamaları - Son Dakika
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Bişkek Türk Okulu'nda 19 Mayıs kutlamaları

Bişkek Türk Okulu\'nda 19 Mayıs kutlamaları

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Bişkek Türk Okulu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, büyükelçilik personeli, okul yetkilileri ve öğrencilerin katıldığı kutlama programında, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, şiirlerin okunması ve ödül töreni gerçekleştirildi. Büyükelçi Doğan, gençlere milli mücadele tarihini öğrenmeleri, Atatürk'ün Nutuk'unu okumaları, yabancı dillerini geliştirmeleri ve spor ile ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu. Kutlama programı, geleneksel halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

20.05.2024 20:45
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren Bişkek Türk Okulu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde yer alan Bişkek Türk Okulundaki kutlama programına Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, büyükelçilik personeli, okul yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şiirler okundu, Bişkek'teki Türk okulları arasında yapılan yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri takdim edildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın milli mücadelenin başlangıç tarihi olduğunu belirterek, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Doğan, "Sevgili gençler, geçmişi bilmeyen nesiller gelecekte nelerle karşılaşabileceğini anlamazlar. Bunun için milli mücadele tarihimizi iyi öğrenin. Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'unu okuyunuz. Milli Mücadele tarihini anlatan eserleri okuyunuz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin nesli olarak bugüne kadar yaptığınız gibi ileri de milletinize ve devletinize fedakarca çalışmak için emek gösteriniz. Yabancı dillerinizi geliştirin ve spor ile ilgilenin." dedi.

Kutlama programı, Kırgız, Türk, Özbek ve Türkmen halklarının geleneksel halk oyunlarıyla son buldu.

Kaynak: AA

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