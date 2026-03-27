Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kuyumcu, soygun girişimi sırasında silahla yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda 3 erkek şüpheli, çarşaf giyerek ellerindeki silahla Ferhat Çelebi'ye (30) ait kuyumcuyu soymak istedi.
İş yeri sahibinin direnmesi üzerine şüpheliler, Çelebi'ye silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Çelebi, ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bismil'de Kuyumcuya Soygun Girişi: Sahibi Yaralandı - Son Dakika
