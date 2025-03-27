Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 4 aracın karıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, A.Y. (50), M.S.D. (55) ve S.D. (65) yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Bismil'de Zincirleme Kaza: 3 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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