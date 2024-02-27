Bitexen Antalyaspor'un futbolcusunun ailesinin ölümüne neden olan sürücünün yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor'un futbolcusunun ailesinin ölümüne neden olan sürücünün yargılanması devam ediyor

Bitexen Antalyaspor\'un futbolcusunun ailesinin ölümüne neden olan sürücünün yargılanması devam ediyor

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında Bitexen Antalyaspor'un futbolcusu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sürücünün yargılanması devam ediyor. Sanık, duruşmada özür dilerken, Naldo'nun eşi ve Naldo kendilerinden şikayetçi olduklarını belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

27.02.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Antalya'daki trafik kazasında, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) oğlu ve kayınpederinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, sanık Ferhat K. ile Naldo Pereira, eşi Juliana Tilatti ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Ferhat K, kazada hem babası hem de oğlunun ölümüne neden olduğu için Juliana Tilatti'den özür dileyerek, "Pişmanım." dedi.

Tercüman aracılığıyla gözyaşları içinde ifade veren Juliana Tilatti ile Naldo Pereira ise sanıktan şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 7 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında Naldo'nun oğlu Davi Pereira (4), kayınpederi Walter Tilatti (65) ve kayınvalidesi Alexandra Nardy ile motosiklet sürücüsü Cüneyt Eslik yaralanmıştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Davi 16 Ekim, dedesi Tilatti ise 12 Aralık'ta yaşamını yitirmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına" sebebiyet vermek suçundan yargılanması talep edilmişti.

Kaynak: AA

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