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Bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi edildikten sonra doğaya salındı

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan yavru kızıl şahin, doğa koruma ekiplerince tedavi edildikten sonra yeniden doğaya salındı.

Alınan bilgilere göre, Bingöl'ün Solhan ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yol kenarında kızıl şahin bulundu. Vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar yavru kızıl şahini ilçeye giden ekiplere teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince bakımları ve tedavisi yapılan kızıl şahin, yeniden doğaya salındı.