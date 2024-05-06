Bitkisel Atık Yağlar Türkiye'nin Milli Serveti - Son Dakika
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Bitkisel Atık Yağlar Türkiye'nin Milli Serveti

Bitkisel Atık Yağlar Türkiye\'nin Milli Serveti

Dönüştüren Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nagihan Yılmaz, Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 35 bin ton bitkisel atık yağ toplandığını ve bunun ekonomik büyüklüğünün 78 milyon dolar olduğunu belirtti. Yılmaz, atıkları kaynağında ayrı toplayarak geri dönüşüme kazandırmanın önemine dikkat çekti ve bitkisel atık yağların çevreye zarar vermeden doğru bir şekilde kaynağında ayrılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılmasının çevre duyarlılığını göstermek ve temiz bir çevre bırakmak adına önemli olduğunu ifade etti.

06.05.2024 11:33
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Dönüştüren Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nagihan Yılmaz, Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 35 bin ton bitkisel atık yağ toplandığını bildirerek, "Ülkemizde bitkisel atık yağ ve bundan üretilen biyodizelin ekonomik büyüklüğü 78 milyon dolar. Yani bitkisel atık yağ aslında milli servet." dedi.

Yılmaz, derneğin toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, atıkları kaynağında ayrı toplayarak daha verimli şekilde geri dönüşüme kazandırmanın önemli olduğunu belirtti.

Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan bitkisel atık yağları da çevreye zarar vermeden doğru bir şekilde kaynağında ayırmanın önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 35 bin ton bitkisel atık yağ toplandı. Ülkemizde bitkisel atık yağ ve bundan üretilen biyodizelin ekonomik büyüklüğü 78 milyon dolar. İlk etapta minimum 100 bin ton bitkisel atık yağ toplama hedefi var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hedefi ise 350 bin ton. Yani bitkisel atık yağ aslında milli servet."

Dünyada ham maddelerin ve su kaynaklarının hızla tükendiğine işaret eden Yılmaz, bitkisel atık yağları geri dönüşüme kazandırmanın hem çevre duyarlılığını göstermek hem de gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakabilmek adına önemli olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Atık yağlar döküldüğünde tüm ekosisteme ciddi zararlar verebiliyor. Geri dönüşümle geleceğimize sahip çıkabiliriz. Bunu hep birlikte bitkisel atık yağ toplama ve geri dönüşüm bilincimizi geliştirerek yapabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitkisel Atık Yağlar Türkiye'nin Milli Serveti - Son Dakika

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