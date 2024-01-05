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Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katılarak, 5 farklı kategoride yer alan 147 fotoğrafı inceledi ve oyladı. Tanğlay, deprem, Gazze saldırıları, çevre-yaşam, haber ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy vererek, Anadolu Ajansı'na teşekkür etti.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AA\'nın \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
05.01.2024 - 17:00,  Güncelleme: 17:11
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Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Tanğlay, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğrafına seçen Tanğlay, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Abed Zagout'un "Çaresizlik" fotoğrafını oyladı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Haber" kategorisinde Yair Palti'nin "S.O.S" fotoğraflarını tercih eden Tanğlay, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın düzenlediği yılın fotoğrafları yarışmasına katıldığını belirten Tanğlay, "Bu güzel fotoğraflardan dolayı Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: AA
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Nesrullah Tanğlay, Bitlis Belediyesi, Deprem, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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