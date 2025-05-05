Bitlis Beşminare Film Festivali Başlıyor

Bitlis, ilk kez düzenlenecek "Bitlis Beşminare Uluslararası Film Festivali" ile sinema dünyasından isimleri ağırlayacak.

Kentte 9-11 Mayıs'ta uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesel kategorilerinde yapılacak festival öncesinde Bitlis Eğitim ve Tanıtıma Vakfı'nda (BETAV) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yapılan çalışmalarla Bitlis'teki tarihi dokunun ortaya çıktığını söyledi.

Kente gelen misafirlerin tarihi dokuya hayran kaldığını belirten Karakaya, kentte turistlerin gelmesi için tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonunun önemli olduğunu vurguladı.

Bitlis'in, film ve dizi platosu olarak kullanılabileceğini anlatan Karakaya, şöyle konuştu:

"Bitlis Beşminare Uluslararası Film Festivali de şehrimizin tanıtımına katkı sunacaktır. Bu birden olmuyor. Mardin kısa sürede bu noktaya gelmedi. Mardin, güzel bir örnek olduğu için söylüyoruz. Biz daha iyisini yapmak durumundayız. Bitlis Beşminare Uluslararası Film Festivali için program akışını görüyoruz. Bir mesafe zaten alınmış. Bitlis için yapılan her şeye hep birlikte elimizden geldiğince sahip çıkmak ve destek olmak durumundayız."

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise festivalin kentin tanıtımı için faydalı olacağını belirterek, belediye olarak bu tür etkinliklere her zaman destek vereceklerini bildirdi.

Festival danışmanlığını yapan AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ise Mardin'in en fazla turist çeken iller arasında olmasının en önemli sebeplerinden birinin de son zamanlarda orada çekilen dizi ve filmler olduğunu kaydetti.

Bitlis'te filmleştirilebilecek ve dizi yapılabilecek birçok hikayenin olduğunu belirten Köstekçi, şunları söyledi:

"Aynı zamanda Bitlis'in doğal bir plato olduğuna inanıyoruz. Bu doğal platoda birçok film ve dizi çekilebilir. Çekilecek bu film ve dizilerde ilimizin tanıtımına çok ciddi katkılar sunacaktır. Beklediğimizin üzerinde ilgi oldu. Festivalde dünyanın her yerinden yönetmenleri, oyuncuları, senaristleri ve yazarları Bitlis'te ağırlayacağız."

Festival koordinatörü Hakan Torun Oral da memleketin spor, turizm ve sanatla tanıtılabileceğini dile getirerek, "Biz bu işin sanat kısmındayız. Paydaşlarımızla istişare ettikten sonra festivalinin startını verdik. 9 Mayıs'ta Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde festivalimizin açılışını yapacağız." diye konuştu.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Kübra Sivaslıoğlu ve Onur Aykaç, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven, BETAV Bitlis Şube Başkanı Güven Güngördü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.