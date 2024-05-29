Güroymak Ortaokulu, Bitlis\'teki bilgi yarışmasında birinci oldu

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşen yarışmada, finale katılan 6 okulun öğrencileri mücadele etti.

Oldukça çekişmeli geçen yarışmayı Güroymak Ortaokulu birincilikle tamamladı.

Yarışmada Fatih Ortaokulu ikinci ve Atatürk Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren okullara ödül verildi.