Bitlis'in Güroymak ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.
Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşen yarışmada, finale katılan 6 okulun öğrencileri mücadele etti.
Oldukça çekişmeli geçen yarışmayı Güroymak Ortaokulu birincilikle tamamladı.
Yarışmada Fatih Ortaokulu ikinci ve Atatürk Ortaokulu ise üçüncü oldu.
Yarışma sonunda dereceye giren okullara ödül verildi.
Son Dakika › Güncel › Güroymak Ortaokulu, Bitlis'teki bilgi yarışmasında birinci oldu - Son Dakika
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