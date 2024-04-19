Güroymak\'ta Çocuklar İçin Sinema Etkinliği Düzenlendi

Güncel

Bitlis'in Güroymak ilçesinde çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından başlatılan proje kapsamında ilçeye bağlı Kaleli Köyü ile Köşk mezrasında yaşayan çocuklar için etkinlik yapıldı.

Köylerinden alınarak Ahmet Mücteba Albayrak Bilgi Evi'ne getirilen çocuklar, sinema salonunda film izledi.

Bilgi Evi sorumlusu Mahir Okay, yeni açılan sinema salonunda çocukların sinemayla buluştuğunu söyledi.

Okay, "Çocuklarımızın gelecekleri güzel olsun istiyoruz. Kaymakamımız Mehmet Zahid Uzun, köylerdeki çocuklarımıza sahip çıktı. Herkesin evinde televizyon var. Herkes sinemaya da gidebiliyor ama köylerde sinemaya gitme oranı çok düşük. Bu maksatla yeni yetişen çocuklarımızı kültür ve sanatla zenginleştirip hayattan daha fazla tat almalarını istedik." diye konuştu.