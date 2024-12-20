Bitlis\'te 21 Kaçak Göçmen ve Bir Organizatör Yakalandı

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BİTLİS,-BİTLİS'te jandarmanın yaptığı denetimlerde Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen ile bir organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 14-19 Aralık tarihlerinde jandarma ekiplerinde yapılan denetimlerde; yurda yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan bir organizatör de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, ekiplerin denetimleri devam ediyor.