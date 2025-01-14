Bitlis'te Jeotermal Enerji Çalıştayı - Son Dakika
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Bitlis'te Jeotermal Enerji Çalıştayı

Bitlis'te düzenlenen çalıştayda jeotermal enerji potansiyeli ve verimli kullanımı konuşuldu.

14.01.2025 17:47
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Bitlis'te "Enerji Tarım Turizm Perspektifinden Bir Bakış" çalıştayı gerçekleştirildi.

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplantı Salonunda yapılan çalıştayda konuşan Vali Ahmet Karakaya, jeotermal enerjinin her bölgede bulunmayan bir kaynak olduğunu söyledi.

Karakaya, "Bitlis olarak bu açıdan oldukça şanslıyız. Jeotermal enerji kullanımı konusunda bir zorunluluğumuz var. Bitlis'in örnek bir şehir olması için çaba göstereceğiz. Bitlis'in jeotermal kaynaklarının daha verimli kullanılması için yapılan bu tür çalıştayların hem yerel yönetimlerin hem de akademik çevrelerin iş birliğiyle önemli bir fırsat sunuyor. " diye konuştu.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise, "2012'de jeotermal enerjiye yönelik bazı çalışmalar yapıldı. Geçmişte konut ısıtması ve seracılık projeleri vardı ancak süreçte bazı engellerle karşılaşıldı. Bundan sonraki süreçte üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.

İlin jeotermal kaynakları bakımından zengin olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da "Bitlis jeotermal enerji açısından büyük bir potansiyele sahip. Kaynakların büyük kısmı atıl durumda. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi gerekiyor. Özellikle Güroymak'ta sıcak su kaynakları ve Nemrut volkanı çevresinde önemli jeotermal cepler bulunuyor. Bu kaynakların gün yüzüne çıkarılması ve daha verimli kullanılmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Enerji, Turizm, bitlis, Güncel, Tarım, Son Dakika

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