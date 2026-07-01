Bitlis'te Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı kutlandı - Son Dakika
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Bitlis'te Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı kutlandı

Bitlis\'te Kabotaj Bayramı\'nın 100. yılı kutlandı
01.07.2026 19:56
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü, kortej yürüyüşü, tekne turu, çelenk bırakma ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Vali Karakaya, bayramın milli bağımsızlık açısından önemini vurguladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Van Gölü'nün Tatvan kıyısında gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başlayan program, tekne turuyla devam etti.

Vatandaşlarla birlikte teknelerle Van Gölü'ne açılan protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına göle çelenk bıraktı.

İşletme Parkı'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Van Gölü kıyısında güzel bir program icra ettiklerini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Kabotaj Bayramı, milletimizin Kurtuluş Savaşı'nın ardından 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme ile milli bağımsızlığımızın önemli simgelerinden biri haline gelmiştir. Denizlerimizde Türk bayrağı taşıyan gemilerin seyrüsefer yapması ve ticaret faaliyetlerinde bulunması açısından son derece önemli bir düzenlemedir. Bizler de bu anlamlı günün 100'üncü yılına ulaşmanın mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşıyoruz."

Çeşitli yarışma ve etkinliklerle devam eden program, dereceye giren katılımcılara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı kutlandı - Son Dakika

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