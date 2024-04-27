Bitlis'te Kaçak Av Yapanlara 63 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bitlis'te Kaçak Av Yapanlara 63 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı

Bitlis\'te Kaçak Av Yapanlara 63 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kaçak avladıkları 8 keklikle yakalanan 2 kişiye 63 bin lira ceza uygulandı. Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, araçta bulunan kafesler ve tuzaklar imha edilirken, sağlık kontrolleri yapılan keklikler doğaya salındı.

27.04.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kaçak avladıkları 8 keklikle yakalanan 2 kişiye 63 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 25 Nisan'da Aygır köyü mevkisindeki Süphan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir araç durduruldu.

Yapılan aramada araçta 5 tahta kafes, 4 kıl tuzak ve gizlenme örtüsü ele geçirildi, kaçak avlanan 8 kekliğe el konuldu.

Kafes avcılık yaptığı tespit edilen araçtaki 2 kişiye toplam 63 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolleri yapılan 8 keklik doğaya salındı, kafesler ve tuzaklar imha edildi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milli Parklar Müdürlüğü, Adilcevaz, Bitlis, Tuzak, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Kaçak Av Yapanlara 63 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, veda konuşması için kürsüde İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, veda konuşması için kürsüde
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
11:17 Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
11:57 Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı
11:09 Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi
10:31 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı
10:25 Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
10:04 Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi
09:46 Otoyoldaki sürücülere “Yumurtalı“ çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 12:46:54. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te Kaçak Av Yapanlara 63 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement