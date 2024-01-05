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Bitlis'te kar yağışı: 44 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Bitlis'te kar yağışı: 44 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 44 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının merkezde 25, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi bulduğu kentte, İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis\'te kar yağışı: 44 köy yolu ulaşıma kapandı
05.01.2024 - 22:58,
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Bitlis'te kar yağışı: 44 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 44 köy yolu ulaşıma kapandı,

Bitlis'te dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam etmesi hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının merkezde 25, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi bulduğu kentte, 44 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmaya başladıklarını söyledi. Kurtkan, kapalı köy yolları için 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Bitlis Belediyesi ise şehir merkezindeki mahalle yollarında mesai yaparak yolları açık tutmak için çalışıyor.

Kaynak: İHA
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