01:27 • •
23:57 • •
Bitlis'te kar yağışı etkisini arttırdı: Araçlar kara gömüldü
BİTLİS - Bitlis'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.
Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı şehir merkezinde 50 santimetreyi buldu.
Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler adeta kardan kaybolurken, araçlarda kar altında kaldı.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te kar yağışı etkisini arttırdı: Araçlar kara gömüldü - Son Dakika