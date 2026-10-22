Bitlis'te karakovan balı hasadı başladı, kentte yaklaşık 100 bin karakovan bulunuyor - Son Dakika
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Bitlis'te karakovan balı hasadı başladı, kentte yaklaşık 100 bin karakovan bulunuyor

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Bitlis\'te karakovan balı hasadı başladı, kentte yaklaşık 100 bin karakovan bulunuyor
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Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında geleneksel yöntemlerle üretilen karakovan balının hasadına başlandı. Kentte yaklaşık 100 bin karakovan ve 2 bin 200 civarı arıcı bulunuyor; bu yıl verimin yüksek olması ve balın Türkiye'nin farklı illerine ulaştırılması bekleniyor.

Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında geleneksel yöntemlerle üretilen ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan karakovan balının hasadına başlandı.

Zengin bitki örtüsü ve doğal üretim yöntemiyle öne çıkan Bitlis karakovan balında bu yıl verimin yüksek olması bekleniyor.

İlkbaharda yüksek rakımlı yaylalara bırakılan kovanlarda üretilen balın, yerel pazarın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki tüketicilere de ulaştırılması hedefleniyor.

Bitlis İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü, kentte yaklaşık 100 bin karakovan bulunduğunu ve il genelinde 2 bin 200 civarında arıcının faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bitlis'in karakovan sayısı bakımından Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer aldığını belirten Güngördü, "Dededen, atadan kalma yöntemlerle ürettiğimiz karakovan balının hasat zamanı geldi. Bitlisli arıcılarımız olarak hasada başladık. Türkiye'de en fazla karakovan bulunduran iliz. Burada üretilen bal, Türkiye'de ve dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen yarışmalardan ödüllerle dönüyor." dedi.

Bal üreticisi Güven Güngördü ise uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan balın hasadının sürdüğünü ifade ederek, "Bitlis balı, prolin miktarı yüksek, kaliteli ve marka değeri olan bir ürün. Karakovan balı, arının balı kendi doğal sürecinde üretmesi anlamına geliyor. Biz de geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz balların hasadını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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