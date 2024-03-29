Bitlis'te Keklik Avlayan 4 Kişiye 106 Bin 135 Lira Para Cezası - Son Dakika
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Bitlis'te Keklik Avlayan 4 Kişiye 106 Bin 135 Lira Para Cezası

Bitlis\'te Keklik Avlayan 4 Kişiye 106 Bin 135 Lira Para Cezası

Bitlis'te kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tanrıyar Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen yol kontrollerinde durdurulan araçta 16 keklik, 4 tahta kafes, kıl tuzak ve 2 ses cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişiye toplamda 106 bin 135 lira para cezası uygulandı.

29.03.2024 22:37
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Bitlis'te keklik avlayan 4 kişiye 106 bin 135 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Tanrıyar Jandarma Komutanlığınca dün gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta 16 keklik, 4 tahta kafes ve kıl tuzak ile 2 ses cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişiye toplamda 106 bin 135 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Keklik Avlayan 4 Kişiye 106 Bin 135 Lira Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te Keklik Avlayan 4 Kişiye 106 Bin 135 Lira Para Cezası - Son Dakika
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