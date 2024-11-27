Bitlis'te Kış Manzaraları: Tarihi Güzellikler Beyaz Gelinlik Giydi - Son Dakika
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Bitlis'te Kış Manzaraları: Tarihi Güzellikler Beyaz Gelinlik Giydi

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Bitlis'teki tarihi ve doğal güzellikler, kış mevsiminde karla kaplandığında ortaya çıkan kartpostallık görüntülerle göz dolduruyor. Tarihi eserlerin karla bütünleşmesi, şehri adeta bir açık hava müzesine dönüştürüyor.

27.11.2024 08:47  Güncelleme: 08:56
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Bitlis'in karla bütünleşen tarihi güzellikleri mest ediyor

BİTLİS - Bitlis'teki tarihi ve doğal güzelliklerin kış mevsimiyle birlikte beyaz gelinliğini giymesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Birçok tarihi eserle adeta açık hava müzesini andıran Bitlis'te, tarihi eserlerle bütünleşen beyaz örtünün ortaya çıkardığı manzaralar görenleri mest ediyor. Kent merkezinde 25, yükseklerde 50 santimetreye ulaşan kar, Bitlis'te çilenin yanına güzellikler de sunuyor.

Bitlis'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bitlis Belediyesinin yürüttüğü projelerin tamamlanmasıyla ortaya çıkarılan tarihi doku karla bütünleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Çarşı merkezinin tam ortasından geçen derenin üzerine yapılan betonarme yapıların yıktırılmasıyla her biri yaklaşık 500 yıllık olan 8 adet köprüyle birlikte "Dere Üstü Islah Projesi" çerçevesinde kale, köprüler, hanlar, hamamlar ve camiler gün yüzüne çıkarılmıştı. Türkiye'nin en çok kar alan illerinin başında gelen ve 'karın başkenti' olarak bilinen Bitlis'te kar yağışıyla tarihi eserlerin bütünleşmesi fotoğraf severleri de heyecanlandırdı.

Bitlis\'te Kış Manzaraları: Tarihi Güzellikler Beyaz Gelinlik Giydi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Kış Manzaraları: Tarihi Güzellikler Beyaz Gelinlik Giydi - Son Dakika

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