Bitlis'te Rota Doğa Spor Kulübü etkinliğinde 19 doğasever Nemrut Kalderası'nı gezdi

Bitlis'te Rota Doğa Spor Kulübü etkinliğinde 19 doğasever Nemrut Kalderası'nı gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rota Doğa Spor Kulübünce düzenlenen etkinlikte Tatvan'da bir araya gelen 19 kişilik doğasever grubu, Tatvan, Güroymak ve Ahlat arasındaki Nemrut Kalderası'nı gezdi. Nemrut Dağı'na tırmanıp zirve yapan grup, kalderayı çevreleyen hatta yürüyüş yaparak manzarayı fotoğrafladı.
Bitlis'te doğaseverlerdan oluşan 19 kişilik grup, Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri arasındaki Nemrut Kalderası'nı gezerek, bölgedeki doğal güzellikleri keşfetti.
Rota Doğa Spor Kulübünce düzenlenen etkinlikte doğaseverler Tatvan ilçesinde bir araya geldi.
Araçlarla söz konusu bölgeye giden doğaseverler, Nemrut Dağı'na tırmanarak zirve yaptıktan sonra kalderayı çevreleyen hatta yürüyüş yaptı.
Kalderadaki güzellikleri keşfeden doğaverler, bölgedeki manzarayı fotoğraflayarak doğayla iç içe zaman geçirdi.
Kaynak: AA
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