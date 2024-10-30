Bitlis\'te TEDx Gençlik Konferansı Düzenlendi

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Bitlis'te Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nde "TEDx Bitlis Beşminare Youth Fark Yaratanlar" etkinliği düzenlendi.

Eren Holding tarafından yaptırılan ve bir süre önce açılışı yapılan Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nde "Fark Yarat" temasıyla Doğu Anadolu'nun ilk TEDx Gençlik Konferansı gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Eren Holding ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.

Eğitim ve iş hayatını anlatarak gençlere tavsiyelerde bulunan Eren, "TEDx şemsiyesi altında burada düzenlenen etkinliğin önemli olduğunu biliyorum. Bu etkinliği düzenleyenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bitlis'imizin bütün bunları hak eden dürüst, cömert ve misafirperver insanların yaşadığı bir şehir olduğunu biliyorum. Tüm hemşerilerimizi sevgiyle kucaklıyorum." dedi.

"Umudunuzu yitirmeyin ve vazgeçmeyin"

Etkinlikte gençlerle deneyimlerini paylaşan sanatçı Erol Evgin de gençlerin özellikle değer verdikleri insanları iyi dinlemesi gerektiğini belirterek, sabırla dinlemeyi bilmenin fark yaratacağını kaydetti.

Gençlerden hiçbir zaman umutlarını yitirmemelerini isteyen Evgin, "1969 yılında başlayarak 8 yılda 22 şarkı çıkardım. Her seferinde bu tutacak, bu sefer tamam diyordum ama hiçbiri olmadı. Birçok kez başarısız oldum. 8 yılın sonunda 'Sevdan Olmasa' şarkısıyla istediğim yere çıktım. 8 yılda hiç umudumu yitirmedim ve yapacağıma inanıyordum. Umudunuzu yitirmeyin ve vazgeçmeyin." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Evgin, Cumhuriyet'in 100. yılında bestelediği "Yüzyıla Yüz Akıyla" marşının 4 kıtasını okudu.

Kendi hayatı ve kent hakkında bilgiler veren Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran da TEDx etkinliğine onur vererek renk katan konuşmacılara ve katılımcılara, BETAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyon sorumlusu Merdan Güler de kentte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, 13 aydır Bitlis'te bu programı düzenlemenin hayalini kurduğunu belirtti.

Eğitimi için İstanbul'da yaşadığını anlatan Güler, "Bölgedeki gençlere ilham yaratmak amacıyla TEDxBesMinare'yi düzenlemeye karar verdim. Arkadaşlarımın da desteğiyle yaklaşık 13 ay önce yola çıktık. Daha sonra tanıştığım Hasan Dalkıran'a fikirlerimi anlattım. O da destek verdi. 13 aydır kendisiyle çalışıyoruz. Bugün de burada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda TEDxBesMinare sahnesindeyiz. Bu benim için çok anlamlı ve değerli. Böylelikle TEDxBesMinare gerçek oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. TEDxBesMinare gençler için gençler tarafından düzenleniyor. TEDxBesMinare bu özelliğiyle gençlere ilham verme ve onları teşvik etmeyi amaçlıyor." diye konuştu.