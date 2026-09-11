Bitlis\'te vakıf geleneği sürdü, Tatvan\'da ağaçlara kuş yuvaları asıldı

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, geçmişten günümüze ulaşan hayır şartlarını yaşatmak amacıyla kuşlar için yuvalar yaptırdı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "1001 Hayır Şartı" çalışmaları kapsamında, Matbah-ı Amire Emini Halil Ağa Vakfı'nın hayır şartı doğrultusunda hazırlanan kuş yuvaları, Tatvan ilçesindeki mesire alanında bulunan ağaçlara yerleştirildi.

Açıklamada, ecdadın vakıf anlayışında yalnızca insanların değil, doğanın ve tüm canlıların da gözetildiği belirtilerek, merhamet ve koruma anlayışının vakıf kültüründe önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

Geçmişten günümüze ulaşan vakıf mirasının yaşatılması ve hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.