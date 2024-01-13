 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlis'te polis yol kontrolünde 5 kilo 518 gram esrar ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te polis yol kontrolünde 5 kilo 518 gram esrar ele geçirdi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları takside yapılan aramada, 10 parça halinde 5 kilo 518 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bitlis\'te polis yol kontrolünde 5 kilo 518 gram esrar ele geçirdi
13.01.2024 - 12:13,  Güncelleme: 12:15
Abone Ol

BİTLİS'te polisin yol kontrolünde durdurduğu takside 5 kilo 518 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Araçta yapılan aramada, 10 parça halinde 5 kilo 518 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bitlis, Tutuklama, Uyuşturucu, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te polis yol kontrolünde 5 kilo 518 gram esrar ele geçirdi - Son Dakika


12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11
Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir

Son Dakika
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58 Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 12:46:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te polis yol kontrolünde 5 kilo 518 gram esrar ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement