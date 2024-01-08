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Bitlis'teki kurbağa adamlar ve deniz polisleri, Van Gölü'nde kaçakçılıkla mücadele ediyor - Son Dakika
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Bitlis'teki kurbağa adamlar ve deniz polisleri, Van Gölü'nde kaçakçılıkla mücadele ediyor

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği'nde görevli kurbağa adamlar ve deniz polisleri, Savunma Sanayii Başkanlığının projesi kapsamında üretilen yerli kontrol botuyla Van Gölü'nde kaçakçılık olaylarına müdahale ediyor, güvenliği sağlıyor.

Bitlis\'teki kurbağa adamlar ve deniz polisleri, Van Gölü\'nde kaçakçılıkla mücadele ediyor
08.01.2024 - 11:12,
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği'nde görevli kurbağa adamlar ve deniz polisleri, Savunma Sanayii Başkanlığının projesi kapsamında üretilen yerli kontrol botuyla Van Gölü'nde kaçakçılık olaylarına müdahale ediyor, güvenliği sağlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünce Bitlis Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen kontrol botu, Türkiye'nin en büyük iç suyu olan Van Gölü'nde kullanılmaya başlandı.

"Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi İsa Budak"ın isminin verildiği 12 metre uzunluğa sahip olan botta, gece görüş kamerası, çevre güvenlik, radar, sonar ve otomatik yangın söndürme sistemleri bulunuyor.

Sualtı Grup Amirliği'nde "kurbağa adam" olarak görev yapan 6 polis memuru ve 3 deniz polisi, tam donanımlı kontrol botu ile Van Gölü'nde uyuşturucu, göçmen, silah ve akaryakıt gibi her türlü kaçakçılık suçunun önlenmesinde, suya atılan ceset veya delil niteliği taşıyan suç aletlerinin bulunmasında önemli rol oynuyor.

Kaçak avlanmanın önlenmesi için çalışma yürüten kurbağa adamlar ve deniz polisleri, gölde yaşanabilecek kazalara, arama kurtarma ve boğulma olaylarına anında müdahale edebilmek için hazır bekliyor.

Van Gölü'ne açılarak gerçekleştirdikleri dalışlarla sürekli kendilerini geliştiren kurbağa adamlar, yüksek manevra kabiliyetine sahip botla gölde çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Soner Ersoy, AA muhabirine, Van Gölü'nde suç ve suçluyla azim ve kararlılıkla mücadele ettiklerini söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün illerin deniz taşıtı ihtiyacını karşılamak için Savunma Sanayii Başkanlığının yürüttüğü "Kontrol Botu Projesi"ne dahil olduğunu belirten Ersoy, "Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü, Koruma Daire Başkanlığı, Bitlis Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün desteğiyle Bitlis'e yüzde 100 yerli ve milli bir kontrol botu kazandırılmıştır. 12 metre uzunluğa, 35 knot (saatte 1 deniz miline eşit hız birimi) hıza ve yüksek manevra kabiliyetine sahip teknemiz, deniz polisimizin yapacağı hizmetlere önemli katkı sunacaktır." dedi.

"Van Gölü'nde huzur ve güvenin teminatıyız"

Deniz polisinin, Van Gölü ve kentteki iç sularda özellikle akaryakıt, göçmen, silah ve uyuşturucu gibi her türlü kaçakçılık suçlarıyla kararlılıkla mücadele ettiğini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Ekibimiz, suya atılan ya da suda gizlenen cesetler ile suç aletlerini bularak delil niteliğini kaybetmeden ilgili birimlere teslim etme konusunda da görevlidir. Her türlü deniz taşıtını kontrol etmek, ülkeye giriş ve çıkışlarda pasaport kontrolü yapmak, deprem ile su baskınlarında arama kurtarma faaliyetinde bulunmak ve devlet büyüklerimizi korumak gibi görevlerimiz de bulunmaktadır. Türkiye'nin en büyük iç suyu olan Van Gölü'nde suç ve suçluyla azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Hiçbir suçluya göz açtırmayacağız. Vatandaşımızın Van Gölü ve çevresinde huzur ve güvenle yaşamasını temin etmek en öncelikli görevimizdir."

Kurbağa adamlar ile deniz polislerinin Van Gölü'nde eğitimler gerçekleştirdiğini kaydeden Ersoy, "Gemi ve kurbağa adamlarımızla Van Gölü'nde huzurun ve güvenin teminatıyız. Halkımızın, huzur içinde yaşaması için 24 saat esasına göre göreve her an hazır şekilde beklemekte ve suçlulara göz açtırmamaktayız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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