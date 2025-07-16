Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'da anma etkinlikleri düzenlendi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında, cami ve mescitlerde mevlit okundu, 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, "Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin birlik, beraberlik ve iradesine kast eden her türlü girişimin karşısında, devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğimizi kararlılıkla ifade ediyoruz." dedi.

Etkinliklere il protokolünün yanı sıra kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.