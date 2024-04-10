Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı\'nı ziyaret etti

Vali, görev başındaki personele bayram ziyareti gerçekleştirdi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, görev başındaki emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı. Garnizon Komutanlığında askeri personelle bir araya gelen Vali Eldivan'a Garnizon Komutanı Albay Gürol Akkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun eşlik etti. Vali Eldivan, askeri personelle sohbet ederek bayramlarını kutladı ve İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek polislerin 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı ve görevlerinde başarılar diledi. Ayrı bayram geçiren güvenlik güçlerine teşekkür eden Vali Eldivan, polislerin Ramazan Bayramını da tebrik etti.