Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı\'nı ziyaret etti

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol Karaömeroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.
İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Selçuk ve personel tarafından karşılanan Karaömeroğlu, telsizle anons yaparak gece gündüz demeden ülkenin ve Bitlis'in huzuru için fedakarca görevini yerine getiren jandarma personelinin bayramını kutladı.
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, görev başındaki emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı. Garnizon Komutanlığında askeri personelle bir araya gelen Vali Eldivan'a Garnizon Komutanı Albay Gürol Akkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun eşlik etti. Vali Eldivan, askeri personelle sohbet ederek bayramlarını kutladı ve İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek polislerin 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı ve görevlerinde başarılar diledi. Ayrı bayram geçiren güvenlik güçlerine teşekkür eden Vali Eldivan, polislerin Ramazan Bayramını da tebrik etti.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, görev başındaki emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı. Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan ziyaretlerde Vali Eldivan, askeri personel ve emniyet mensuplarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Bozdoğan-24' Operasyonları kapsamında 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü adına lastik yakma, molotof atma gibi eylemlerde bulundukları, yurt dışında terör örgütünün faaliyetlerine katıldıkları ve hapis cezasıyla arandıkları belirlendi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Mersin'de bir mahallede Ramazan Bayramı geleneklerinden çocuklara peştamalla avuç avuç şeker dağıtma geleneği devam ettiriliyor. Mahalle sakinlerinden Necmi Alkaya, bayram namazı sonrası mezarlık ziyaretine gittikten sonra çocuklara şeker dağıtarak onları sevindiriyor.
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