Bitlis Valisi Karakaya Ahlat\'ta düzenlenen AFAD kampını ziyaret etti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesinde düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı"nı ziyaret etti.

Bitlis Valiliğinin ev sahipliğinde ve AFAD İl Müdürlüğünün koordinasyonunda Ahlat'taki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, 18 ilden 700 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kampta yarışmalar düzenlendi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile il protokolü, etkinliğe katılan ekiplerle bir araya geldi.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini veren Karakaya, ülkenin birçok afete maruz kalabilecek coğrafi bir bölgede yer aldığını, bu afetlerle ilgili hazırlıkların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Belediyelerin, üniversitelerin, özel sektör ve kurumsallaşmış sivil toplum kuruluşlarının kurduğu afet gönüllüsü ekiplerinin zor zamanda milletin yaralarına merhem olduğunu anlatan Karakaya, şöyle konuştu:

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığınca afetlere hazırlık ve afet sonrasında yapılacak işlemler noktasında çok önemli aşamalar katedildi. İl Afet Risk Azaltma Planı ve Türkiye Afet Müdahale Planı noktasında çok ciddi hazırlıklar yapıldı. Henüz 3 yılı dolmayan asrın felaketini yaşadık. Herkes şunu gördü ki milletimiz gerçekten zor zamanda yaraları sarmak için topyekun bir seferberlik halinde oluyor. Bunlar çok kıymetli. Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle, belediyelerimizle, özel sektörümüzle artık çok daha kurumsal yapılarla afetlere müdahale etmek için bir çalışma içine girdi."

Ülkedeki çok güzide yapıların afetlere hazırlık noktasında çalışmalar sergilediğini belirten Karakaya, burada bir araya gelen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki afet görevlileri ve gönüllülerinin, tatbikatlar ve sosyal faaliyetlerle hazırlıklarını pekiştirdiğini kaydetti.

Afet görevlilerini ve gönüllülerini, Ahlat şenliklerinin yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Karakaya, "Akreditasyon eğitiminizin hayırlı ve bereketli olmasını, güzel kazanım ve tecrübelerle buradan ayrılmanızı diliyorum. Yüce Mevla ülkemize, şehrimize afet vermesin, ülkemizi korusun ancak hazırlıklı olmak çok kıymetli. Afetlere hazırlık noktasına gönülden çaba sarf eden buradaki herkese yürekten teşekkür ediyorum ve sizi kocaman alkışlıyorum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

AFAD Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Dairesi Başkanı Hüseyin Ceven de "Dünkü sloganımızı hatırlatmak istiyorum. Afet zamanı değil, afet öncesinde de bu kamplarda sizlerle beraberiz. Türkiye genelinde bölgesel kamplarımız devam ediyor. Dün de bahsettiğimiz gibi rakip değil, ekibiz. Biz sizlere bir aileyiz. Tekrar hoş geldiniz. Ailelerinize selam söyleyin." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Kerem Oruk da bu yıl ikincisini düzenledikleri "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı"nı cuma günü akşam saatlerinde başlattıklarını belirtti.

Yaklaşık 700 kişinin katılımıyla düzenledikleri kampı yarın tamamlayacaklarını bildiren Oruk, "Çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla tamamladığımız bu etkinliğimiz umarım keyifli, eğlenceli ve verimli olmuştur. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Hediyelerin verilmesi ve fotoğraf çektirilmesinin ardından program müzik etkinliğiyle devam etti.