Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü Üyeleri Zafer Bayramı'nda Türk Bayraklarıyla Uçuş Yaptı - Son Dakika
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Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü Üyeleri Zafer Bayramı'nda Türk Bayraklarıyla Uçuş Yaptı

Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü Üyeleri Zafer Bayramı\'nda Türk Bayraklarıyla Uçuş Yaptı

Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla paraşütlerine Türk bayrakları takarak uçuş yaptı. Kulüp Başkanı Nurullah Ulutaş, bu sporun Bitlis'te yaygınlaşmasını ve turizme katkı sağlamasını istediklerini belirtti.

30.08.2024 17:47
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Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla paraşütlerine Türk bayrakları takarak uçuş yaptı.

Yumurtatepe köyünden atlayış yapan paraşütçüler, Nemrut Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde Tatvan semalarında uçuş gerçekleştirdi.

Kulüp Başkanı Nurullah Ulutaş, AA muhabirine, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla geldikleri Nemrut Dağı'ndan uçuş yaptıklarını söyledi.

Sporcuların Türk bayrakları taşıyarak Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşatmaya çalıştığını belirten Ulutaş, şunları kaydetti:

"Kulübün sporcuları olarak 4 tarafı dağlarla çevrili Bitlis'te bu sporu yaygınlaştırmak istiyoruz. Özellikle Bitlis'te Van Gölü'ne manzaralı güzel tepeler var. Buralara yol açılması durumunda çok sayıda ulusal ve uluslararası sporcuyu Bitlis'te konuk edeceğiz. Valiliğin ve belediyenin desteğiyle burada yarışmalar ve festivaller düzenlenebilir. Bu festival ve yarışmalar kentin turizme katkı sağlayacak."

Medine Metin ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gökyüzünde kutladıklarını ifade ederek, "Bitlis'in dağları spor için oldukça elverişli. Bu sporun daha çok gelişmesini ve devam etmesini istiyoruz. Uçuş eğitimlerini aldım. Bir yıldır yamaç paraşütü yapıyorum. Gençlerimizi ve kadınlarımızı birlikte uçmaya bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü Üyeleri Zafer Bayramı'nda Türk Bayraklarıyla Uçuş Yaptı - Son Dakika

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