Bitlis Yolalan\'da kayganlaşan yolda çarpışan iki otomobilde 5 kişi yaralandı

Bitlis Yolalan'da kayganlaşan yolda çarpışan iki otomobilde 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Yolalan beldesinde Panor mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Bitlis'in Yolalan beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Panor mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 16 LH 772 ve 07 GE 805 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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