Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif - Son Dakika
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Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif

23.07.2026 11:05
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Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede kullanıcıların sert tepkisini çekti. Araçlarıyla caddede ilerlerken iki erkeğin yanında durup "Sevgilin var mı?" diye soran, "Var" yanıtına karşılık ise "Bir tane daha olsun" diyerek gülen iki kadının o anları büyük tepki topladı. Görüntülerin altına "Utanmazlar" ve "Daha neler göreceğiz" şeklinde binlerce eleştirel yorum yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede binlerce etkileşim alarak büyük tepki topladı. Arabayla seyir halindeyken yoldan geçen erkekleri durduran tesettürlü iki kadının gerçekleştirdiği sözlü taciz anları, kullanıcıların sert eleştirilerine hedef oldu.

"SEVGİLİN VAR MI?" 

Görüntülerde, araçlarıyla caddede ilerleyen iki kadının, yine kendileri gibi trafikte seyir halindeki iki erkeğin yanında durduğu görülüyor. Araç içerisinden gençlere seslenen kadınların diyalogları ise pes dedirtti:

  • Kadın: Sevgilin var mı?
  • Genç: Var.
  • Kadın: Bir tane daha olsun!

Gençlerin şaşkınlık yaşadığı o anlar araç içindekiler tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Videonun kısa sürede yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma sert tepki gösterdi. Yapılan hareketin açık bir sözlü taciz olduğunu vurgulayan kullanıcılar, videonun altına binlerce eleştirel yorum yaptı.

Öne çıkan bazı kullanıcı yorumları ise şu şekilde oldu:

  • "Hadi çocuk hoşuna gitti gidip sordun, sonrasında nasıl kalkıp 'bir tane daha olsun' diyorsun?"
  • "Utanmazlar!"
  • "Daha neler göreceğiz..."

Kamusal alanda yaşanan bu olay, sosyal medyada "tacizin cinsiyeti ve giyimi olmaz" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    herşeyede inanmayıverin…kurgu izlenme için illa mala anlatır gibi anlatalımmı 2 1 Yanıtla
  • Erdoğan null Erdoğan null:
    edep sen ne güzel şeysin 2 1 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever Ümit Yurtsever:
    bu tür kurgu olan videoları neden yayınlıyorsunuz 0 0 Yanıtla
  • Vahap Akbaş Vahap Akbaş:
    ALLAH sana ve senin gibilere zamanı geldiğinde sevgiliyi gösterecek hiç merak etme sabret 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif - Son Dakika
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