Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede binlerce etkileşim alarak büyük tepki topladı. Arabayla seyir halindeyken yoldan geçen erkekleri durduran tesettürlü iki kadının gerçekleştirdiği sözlü taciz anları, kullanıcıların sert eleştirilerine hedef oldu.
Görüntülerde, araçlarıyla caddede ilerleyen iki kadının, yine kendileri gibi trafikte seyir halindeki iki erkeğin yanında durduğu görülüyor. Araç içerisinden gençlere seslenen kadınların diyalogları ise pes dedirtti:
Gençlerin şaşkınlık yaşadığı o anlar araç içindekiler tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.
Videonun kısa sürede yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma sert tepki gösterdi. Yapılan hareketin açık bir sözlü taciz olduğunu vurgulayan kullanıcılar, videonun altına binlerce eleştirel yorum yaptı.
Öne çıkan bazı kullanıcı yorumları ise şu şekilde oldu:
Kamusal alanda yaşanan bu olay, sosyal medyada "tacizin cinsiyeti ve giyimi olmaz" tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Son Dakika › Güncel › Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif - Son Dakika
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