Blinken: Ayşenur'un Ölümü Haksız

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- Blinken: "Ayşenur'un öldürülmesi nedensiz ve haksız"

LONDRA - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Batı Şeria'da öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'ye ilişkin açıklama yaparak "Ayşenur'un öldürülmesi nedensiz ve haksız. Bize göre, İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'daki faaliyetlerinde angajman kuralları da dahil temel değişiklikler yapması gerekiyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Blinken, Londra'daki gerçekleştirdiği basın toplantısında Batı Şeria'da düzenlenen protesto sırasında hayatını kaybeden Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine değindi. "Ayşenur'un öldürülmesi nedensiz ve haksız" diyen Blinken, "Bize göre, İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'daki faaliyetlerinde angajman kuralları da dahil temel değişiklikler yapması gerekiyor" dedi.