Blinken'dan Türkiye'ye 101. Yıl Kutlaması

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesi adına Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Türk halkını içtenlikle kutladığını ve bu günün Türkiye'nin tarihinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın Türkiye'nin Milli Günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.

Açıklamada Türk halkını, Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlayan Blinken, "Bu gün, ülkenizin tarihinde önemli bir kilometre taşıdır. Geride kalan yüzyılı aşkın sürede Türk halkının katettiği ilerlemeyi büyük bir takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Blinken, ortak değerler ve karşılıklı menfaatler temelinde iki ülke arasındaki dostluğun 101 yıllık süreçte ciddi gelişme gösterdiğini kaydederek, şunları kaydetti:

"NATO ittifakı, bölgesel barış ve güvenliğin köşe taşını oluşturmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin 72 yıldır NATO müttefiki olmasından gurur duymaktadır."

İki ülke arasında seyahat eden öğrencilerin, profesyonellerin, kültürel ve akademik değişim programı katılımcılarının ve turistlerin sayısının giderek arttığını ve bunun birbirlerinden daha fazla şey öğrenmelerini, yenilikler yapmalarını ve öncülük etmelerini sağladığını aktaran Blinken, bilim, uzay ve temiz enerji teknolojisi alanındaki ortaklıkların, Türk ile Amerikan halkları arasındaki bağları daha da derinleştirdiğini belirtti.

Bu tarihi gün dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünü kutlayan Blinken, iki ülke halkının, bölgenin ve dünyanın yararına olacak şekilde dostluk ve ittifakı bir sonraki yüzyıla taşıyacaklarına inandığını dile getirdi.

Blinken, Türkiye'ye sadık bir müttefik ve ortak olduğu için teşekkür ederek, barışın, refahın ve kat edilen başarıların devamlı olması temennisiyle Türkiye'ye ve Türk halkına en içten dileklerini sundu.