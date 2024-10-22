Blinken'den Gazze için yeni girişim - Son Dakika
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Blinken'den Gazze için yeni girişim

Blinken, Gazze'deki ateşkes görüşmeleri ve bölge meselelerini görüşmek için İsrail'e gidiyor.

22.10.2024 10:21
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(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünün ardından Gazze'deki ateşkes görüşmelerini yeniden canlandırma ve bölgenin geleceğini tartışmayı amaçlayan geniş kapsamlı Orta Doğu turunun ilk durağı olan İsrail'e bugün gidecek.

Filistinli Hamas militanlarının 7 Ekim'de İsrail'in güneyine saldırarak Gazze savaşını tetiklemesinden bu yana bölgeye 11'inci ziyaretini gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın son ziyareti, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Filistin bölgesinde ve Lübnan'da İran'a bağlı Hizbullah milislerine karşı operasyonlarını yoğunlaştırdığı bir dönemde olacak.

Blinken, bu bir haftalık ziyareti, bölgenin İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği balistik füze saldırısına İsrail'in vereceği yanıta hazırlandığı bir dönemde gerçekleştiriyor. İsrail'in misillemesinin petrol piyasalarını altüst edebileceği, İran'la tam anlamıyla bir savaşı körükleyebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Blinken, Gazze'yle ilgili olarak savaşın nasıl sona erdirileceğini görüşecek

Blinken'ın Gazze'yle ilgili olarak savaşın nasıl sona erdirileceği, çatışmalar sona erdikten sonra bölgeye ilişkin planlar ve insani yardımın nasıl geliştirileceği konularına odaklanacağı kaydedildi. Blinken'ın İsrail ve Arap ülkeleriyle yapacağı görüşmelerde özellikle güvenlik, yönetim ve yeniden yapılanma gibi konularını ele alacağı belirtildi. Blinken'ın ayrıca İsrail ve diğer ülkelerle Hizbullah'la olan çatışmaya diplomatik bir çözüm bulma yollarını görüşeceği ve Washington'un İsraillilerle İran'ın füze saldırısına verecekleri yanıtla ilgili görüşmelerini sürdüreceği bildirildi.

Ancak ABD medyasında yer alan haberlere göre, yaklaşan ABD seçimleri öncesinde herhangi bir ilerleme kaydedilmesinin zor göründüğü değerlendirmesi yapılıyor. Uzmanlar, Hamas ve İsrail'in arasının açık olduğunu ve 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinden önce önemli tavizler vermelerinin pek olası olmadığını dile getiriyor.

Öte yandan Blinken, Orta Doğu gezisinde yarın Ürdün ve Doha'yı ziyaret edecek.

ABD'ye göre, Sinvar'ın ölümü, "Gazze savaşını nihayet sona erdirecek" açılım

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, geçen hafta İsrailli yetkililere mektup yazarak Gazze'de kötüleşen durumun ele alınması için somut tedbirler alınmasını, aksi takdirde ABD askeri yardımlarının kısıtlanabileceğini bildirdi.

Biden yönetimi, Sinvar'ın geçen hafta IDF tarafından öldürülmesini Gazze savaşını nihayet sona erdirecek olası bir açılım olarak değerlendirirken; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çatışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Blinken'den Gazze için yeni girişim - Son Dakika

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