Blinken, Netanyahu ile Ateşkes Üzerine Görüştü - Son Dakika
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Blinken, Netanyahu ile Ateşkes Üzerine Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ateşkes planını ve güvenliği görüştü.

23.10.2024 11:09
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(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, uzun vadeli ateşkes planını görüşmek için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail ve Hizbullah'ın karşılıklı saldırıları ise devam ediyor.

Anthony Blinken, Kudüs'te İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Blinken'in "İsrail'in Yahya Sinvar ile ilgili başarılı eyleminden, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki çatışmayı sona erdirerek hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı bir güvenlik sağlayacak şekilde faydalanılması gerektiğini" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken ve Netanyahu'nun son İsrail-Hizbullah savaşından sonra kabul edilen ve İsrail- Lübnan sınırında güvenlik ve süküneti yeniden tesis edecek ve her iki taraftaki sivillerin evlerine dönmelerine izin verecek olan 2006 tarihli BM kararının uygulanmasının yollarını da görüştüklerini açıkladı.

Uçakta kendisiyle birlikte bulunan bir yetkili, Blinken'in İsrail'den sonra bugün Ürdün'ü de ziyaret edeceğini ve Gazze Şeridi'ne insani yardım konusunu görüşeceğini söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi: "İran tehdidi ve iki ülkenin buna karşı güçlerini birleştirmesi gerektiği konuşuldu"

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ikili görüşmeye ilişkin "İran tehdidi ve iki ülkenin buna karşı güçlerini birleştirmesi gerektiği konusu gündeme geldi" ifadelerine yer verilirken; Netanyahu'nun Blinken'a, "İran'ın şer ekseni ve terörizmle mücadelesinde" ABD'nin verdiği destek için teşekkür ettiği belirtildi. Açıklamada, Sinvar'ın öldürülmesinin "rehinelerin geri dönmesi ve savaşın tüm hedeflerine ulaşılması konusunda olumlu bir etkisi olabileceği" bildirildi.

Ancak Hamas'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde zayıfladığı ve Gazze'nin büyük ölçüde enkaza dönüştüğü, 2.3 milyon Filistinlinin büyük çoğunluğunun yerinden edildiği bir yıllık savaşın ardından olası bir ateşkesten söz edilmedi.

Netanyahu'nun, Lübnan'daki güvenlik ve siyasi durumun İsraillilerin Hizbullah'ın roket ateşi altındaki evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak şekilde değişmesi gerektiğini belirttiği ifade edildi. İki buçuk saat süren görüşmede ayrıca Netanyahu'nun, Blinken'a İran ve Hizbullah'ın suikast girişiminin göz ardı edilemeyeceğini söylediği bildirildi. Görüşme öncesinde ya da sonrasında herhangi bir ortak açıklama ya da basın toplantısı yapılmadı.

Hizbullah'tan misilleme saldırılar

Hizbullah ise çatışmalar devam ederken İsrail ile müzakerelere girmeyi reddetti ve cumartesi günü Netanyahu'nun tatil evini hedef alan bir insansız hava aracı saldırısının sorumluluğunu üstlendi. Hizbullah ayrıca, dün sabah Tel Aviv yakınlarındaki iki İsrail askeri üssüne ve Hayfa'daki bir deniz üssüne roket fırlattığını açıkladı.

İsrail, Tel Aviv bölgesinde olağanüstü hal ilan etti ve ülkenin acil durum servisi, kuzeydeki Ma'agan Michael kasabasında bir adamın düşen parçalar nedeniyle yaralandığını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Blinken, Netanyahu ile Ateşkes Üzerine Görüştü - Son Dakika

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