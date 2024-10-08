Blinken ve Abdulati Orta Doğu'yu Görüştü - Son Dakika
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Blinken ve Abdulati Orta Doğu'yu Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ve insani yardımları ele aldı.

08.10.2024 10:46
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Blinken, Mısır'ın Gazze'de esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına varılması için sürdürdüğü çabalar ile Sudan'daki çatışmanın çözümünde oynamaya devam ettiği önemli rol için mevkidaşına teşekkür etti.

Blinken, hem İsrail hem de Lübnan'daki sivillerin güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Lübnan'a yönelik yaklaşık 157 milyon dolarlık insani yardım taahhüdünü yineleyen Blinken, ülkesinin, Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve diğer Lübnan devlet kurumlarına devam eden desteğini kaydetti.

Görüşmede, Orta Doğu'daki son gelişmeleri masaya yatıran bakanlar ayrıca, Mısır'ın başkenti Kahire'de eylülde düzenlenen ABD-Mısır Stratejik Diyalog Toplantısı'nda ele alınan konuları yeniden görüştü.

Kaynak: AA

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