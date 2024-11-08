Blinken ve Barrot'tan Gazze ve Lübnan Değerlendirmesi - Son Dakika
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Blinken ve Barrot'tan Gazze ve Lübnan Değerlendirmesi

ABD ve Fransa dışişleri bakanları, Gazze ve Lübnan'daki saldırıları sonlandırmak için görüştü.

08.11.2024 10:16
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız mevkidaşı Jean- Noel Barrot ile görüşmesinde, Gazze ve Lübnan'daki saldırıların sonlandırılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Fransız mevkidaşı Barrot ile yaptığı görüşmede, Lübnan'daki mevcut soruna diplomatik bir çözüm bulunması konusunu değerlendirdi.

Görüşmede, Gazze'deki saldırıların sonlandırılması ve esir takası konularının önemine işaret eden ikili, Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardımın artırılması ihtiyacını ele aldı.

İkili ayrıca, Ukrayna'ya yardımın sürdürülmesi ve Ukrayna'nın özgürlüğünü savunma ve zafere ulaşma çabalarını destekleme yönündeki ortak kararlılığın altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Blinken ve Barrot'tan Gazze ve Lübnan Değerlendirmesi - Son Dakika

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