Blinken ve Guterres Haiti ile Somali'yi Görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Guterres ile Haiti ve Somali'deki güvenlik durumlarını değerlendirdi.

Blinken, Haiti'deki Çok Uluslu Güvenlik Desteği (MSS) misyonunca elde edilen kazanımların altını çizerek Haiti hükümetinin, MSS'nin Haiti halkı için sürdürülebilir güvenlik desteği sağlayacak bir Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü operasyonuna dönüştürülmesi talebinin dikkate alınmasının önemine değindi.

Blinken ayrıca, Guterres'e bu ciddi zorlukların ele alınmasında gösterdiği liderlik ve işbirliği için teşekkür etti.

İkili, Somali'deki Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM) için finansman seçeneklerini ve Yemen'de alıkonulan tüm BM, diplomatik ve sivil toplum örgütü personelinin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik adımları görüştü.