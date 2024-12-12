Blinken ve Kral Abdullah'dan Gazze ve Suriye Görüşmesi - Son Dakika
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Blinken ve Kral Abdullah'dan Gazze ve Suriye Görüşmesi

Blinken ve Kral Abdullah\'dan Gazze ve Suriye Görüşmesi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Suriye ve Gazze'deki gelişmeleri görüştü.

12.12.2024 17:49
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Ürdün Kralı 2. Abdullah ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'deki son gelişmeler ve Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunu ele aldı.

Kral Abdullah, Ürdün'ü ziyaret eden Blinken'ı Akabe kentinde kabul etti.

Görüşmeye ilişkin Blinken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah ile Suriye'deki gelişmeleri ve ülkesinin Ürdün'ün istikrarına verdiği desteği ele aldıklarını belirtti.

Blinken, "Suriye halkının seçtiği, hesap verebilir ve temsili bir hükümetle kapsayıcı bir geçişin önemi hakkında konuştuk." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller, görüşmede Abdullah ile Blinken'ın Gazze'de ateşkes ve İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması için yürütülen çabaları da ele aldığını belirtti.

Miller, Abdullah ve Blinken'ın tüm İsrailli esirlerin bırakılmasını güvence altına alan bir ateşkesin acilen sağlanması gerektiğini dile getirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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