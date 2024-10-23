BM: 2023'te Çatışmalarda Ölen Kadın Sayısı İki Kat Arttı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi, 2023'te silahlı çatışmalarda öldürülen kadın sayısının bir önceki yıla göre iki kat arttığını bildirdi.

BM Kadın Birimi, "Kadın, Barış ve Güvenlik" başlıklı son raporunu yayımladı.

Raporda, savaş ve ihtilafların kadın ve kız çocukları üstündeki etkilerinin arttığına işaret edildi.

"2023 yılında silahlı çatışmalarda öldürülen kadın sayısı 2022'ye göre iki kat arttı." ifadesi kullanılan raporda, ihtilaflarda öldürülen her 10 kişiden 4'ünün kadın olduğu bildirildi.

"Erkeklerin savaşlarının bedelini kadınlar ödemeye devam ediyor"

Raporda ifadelerine yer verilen BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, "Erkeklerin savaşlarının bedelini kadınlar ödemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bahous, diğer taraftan kadınlara yönelik "daha kapsamlı bir savaş" yürütüldüğüne de dikkati çekerek, kadın haklarının kasıtlı olarak hedef alındığını kaydetti.

Gazze'deki durum en çok kadın ve çocukları etkiliyor

Raporda, kadınların savaş bölgelerinde sağlık hizmetine de erişiminin kısıtlandığı belirtildi.

Çatışmalardan etkilenen ülkelerde her gün 500 kadın ve kız çocuğunun hamilelik ve doğumla ilgili sorunlar nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılan raporda, Gazze'de ise her gün 180 kadının temel gereksinimler ve sağlık hizmeti olmadan doğum yaptığı belirtildi.

Raporda, Gazze'de aynı zamanda üreme sağlığı ve haklarına yönelik ciddi ihlaller gerçekleştiğine işaret edildi.

Buna uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasak olan üremeye yönelik şiddetin de dahil olduğu vurgulanan raporda, 52 bin hamile kadının Gazze'de sağlık hizmeti alamadığının altı çizildi.

Raporda, Gazze'de erkeklere göre 10 kadından 9'unun gıdaya erişim sağlamakta zorlandığı belirtilirken, kadınların yüzde 84'ünün 7 Ekim 2023 öncesine göre yediklerinin yarısı kadar gıda tüketebildiğini, çoğunlukla annelerin çocuklarını doyurabilmek için kendi öğünlerini yemediği ifade edildi.

Gazze'deki durumun özellikle kadınlar üzerinde çok büyük etki bıraktığı vurgulanan raporda, 7 Ekim'den önce öldürülen sivillerin yüzde 14'ünün kadınlar olduğu belirtildi.

Raporda, 7 Ekim'in ardından ise öldürülen sivillerin üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğu vurgulandı.

Gazze'de 3 binden fazla kadının dul kaldığına işaret edilen raporda, kadınların büyük travma ve üzüntü altında ailelerini korumaya çalıştığı bildirildi.

Raporda, "Artan ihtilaflara rağmen 2023 yılında barış süreçlerinde kadınlar sadece yüzde 10 oranında sürece dahil edildi." ifadesi kullanıldı.

Temel sınamalardan birinin ise fon eksikliği olduğu kaydedilen raporda, dünya genelinde askeri harcamaların 2,44 trilyon dolara çıkarken, kadın haklarına ilişkin örgütlere verilen yardımın yüzde 0,3'te düzeyinde kaldığı belirtildi.