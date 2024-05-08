BM, 25 Mayıs'ı Dünya Futbol Günü olarak kabul etti - Son Dakika
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BM, 25 Mayıs'ı Dünya Futbol Günü olarak kabul etti

BM, 25 Mayıs\'ı Dünya Futbol Günü olarak kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, futbolun dünya barışına ve kalkınmaya katkısını vurgulayarak, 25 Mayıs'ın Dünya Futbol Günü olarak kutlanmasını kabul etti. 160'tan fazla ülkenin sponsorluğunda sunulan karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Futbolun uluslararası turnuvasının 100. yılı olan 2024'e denk gelmesi nedeniyle bu tarih seçildi. Tüm uluslar ve kuruluşlar Dünya Futbol Günü'nü kutlamaya davet edildi.

08.05.2024 06:47
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, kabul ettiği karar tasarısıyla 25 Mayıs'ın "Dünya Futbol Günü" olarak kutlanacağını açıkladı.

BM Genel Kurulunda yapılan oturumda, diğer bazı spor dalları gibi, futbolun da dünya barışına kalkınmaya yaptığı katkı dolayısıyla özel bir günle kutlanması gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin ve gözlemci üye statüsündeki Filistin'in de aralarında bulunduğu 160'tan fazla ülkenin sponsorluğunda Genel Kurula sunulan 25 Mayıs'ın "Dünya Futbol Günü" olarak kutlanmasını teklif eden tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

Futbola adanan bu günün belirlenmesinde, 1924'te Paris'te düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında tüm bölgelerin temsil edildiği tarihin ilk uluslararası futbol turnuvasının 100. yılının 25 Mayıs 2024'e denk gelmesi esas alındı.

BM tarafından paylaşılan karar mektubunda, "sporun sürdürülebilir kalkınmada önemli bir kolaylaştırıcı olduğu" teyit edilirken, "barışın gerçekleştirilmesine, hoşgörü ve saygının teşvik edilmesine ve toplumsal cinsiyetin güçlendirilmesine" katkısı vurgulandı.

Mektupta, futbolun uluslararası yönetim organı FIFA'nın rolünün yanında, bölgesel ve ulusal futbol federasyonlarıyla ilgili derneklerin de oyunun tanıtılmasındaki önemli rolüne atıfta bulunuldu.

Karar mektubunda, 25 Mayıs'ta tüm uluslar, BM organları, uluslararası organizasyonlar, sivil toplum örgütleri ve özel sektör, ulusal öncelikler doğrultusunda Dünya Futbol Günü'nü kutlamaya ve futbolun avantajlarını herkes için yaymaya davet edildi.

Kaynak: AA

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