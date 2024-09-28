BM 79. Genel Kurulu'nda Diplomatik Temaslar

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Dışişleri Bakan Yardımcıları Burhanettin Duran ve Ayşe Berris Ekinci, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında diplomatik temaslarda bulundu.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Bakan Yardımcısı Duran, BM 79. Genel Kurulu marjında Mozambik Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Manuel Jose Gonçalves ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Mozambik arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Bakan Yardımcısı Ekinci de BM 79. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, EİT kapsamında işbirliği hususları ele alındı.