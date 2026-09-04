BM: Batı Şeria'da 6 bin 400 Filistinli yerleşimci şiddetiyle yerinden edildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da 2023'ten bu yana 130 yerleşim yerinde 6 bin 400'den fazla Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

Batı Şeria topraklarını gasbeden İsrailliler nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Filistinlilerle ilgili istatistiki bilgiler paylaşan Dujarric, "Oradaki insani yardım alanında çalışan meslektaşlarımız, 2023'ten bu yana 130 yerleşim yerinde 6 bin 400'den fazla Filistinlinin yerleşimci şiddeti nedeniyle yerinden edildiğini bildiriyor." dedi.

Dujarric "Bu durum, 2023'ten bu yana 48 Filistin yerleşiminin tamamen boşalmasına yol açtı; bunlardan bir düzinesi sadece bu yıl gerçekleşti." diye konuştu.

Ayrıca, yerinden edilen bu kişilerden 2 bin 500'den fazlasının sadece bu yıl içinde evlerini terk etmek zorunda kaldığının altını çizen Dujarric, bunların yarısından fazlasının çocuklardan oluştuğunu vurguladı.

Bölgede BM ile ortak faaliyet gösteren kuruluşların raporlarını paylaşan Dujarric, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yinelenen saldırıları ve yasaklar yüzünden Filistin halkının durumunun daha da zorlaştığını, insani ihtiyaçlarının daha da derinleştiğini kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.