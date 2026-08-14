BM, Batı Şeria'da Yardım Çalışmalarını Engelleyen 900 Engeli Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM, Batı Şeria'da Yardım Çalışmalarını Engelleyen 900 Engeli Açıkladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da 900 engelin yardım çalışmalarını geciktirdiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria topraklarında 900'den fazla fiziki engelden oluşan bir ağın, yardım çalışmalarını geciktirdiğini ve kısıtladığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Daniela Gross de Almeida, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Almeida, "İnsani yardım alanındaki ortaklarımız, kontrol noktaları, kapılar, yol barikatları ve diğer kısıtlamalar dahil olmak üzere 900'den fazla fiziki engelden oluşan bir ağın, yardım çalışmalarını geciktirdiği ve kısıtladığı uyarısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hukuka aykırı uygulamalarına değinen Almeida, bu durumun insani yardıma erişimi engellediğine ve ihtiyaç sahibi insanların yardımdan mahrum kalmasına neden olduğuna işaret etti.

Almeida, "Bugün, yardım görevlileri ve belediye çalışanları, Nablus yakınlarındaki Kusra köyünde bulunan üç Filistinli aileye ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu aileler, evlerinin hemen yanına bir yerleşimci ileri karakolu kurulması ve bölgedeki erişim kısıtlamalarının sıkılaştırılmasının ardından salıdan (11 Ağustos) bu yana orada mahsur kalmış durumda." diye konuştu.

"Ortaklarımız, belediye çalışanlarıyla içeride mahsur kalanlara gıda, su, bebek maması, ilaç ve hijyen malzemeleri ulaştırmaya çalışıyor; ancak bu girişimler şu ana kadar sonuçsuz kaldı." diyen Almeida, İsrail güçlerinin uygulamaları nedeniyle "Filistinlileri koruma çabalarının etkisiz kaldığını" belirtti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Batı Şeria'da Yardım Çalışmalarını Engelleyen 900 Engeli Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti Tokat'ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti
Kahire’de AVM’de patlama: 2 ölü, 12 yaralı Kahire'de AVM'de patlama: 2 ölü, 12 yaralı
Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Manisa’da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti Manisa'da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti
Bodrum’da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı Bodrum'da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: “Ben bir p.... atıp çıkacağım“ demiş CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: "Ben bir p.... atıp çıkacağım" demiş

23:29
Osimhen’in golleri yetmedi Galatasaray sezona puan kaybıyla başladı
Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray sezona puan kaybıyla başladı
21:51
3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
21:51
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti’de İşte o isimler
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
21:47
Çorum FK’lı bir taraftarın RAMS Park’ta çektiği video ortalığı karıştırdı
Çorum FK'lı bir taraftarın RAMS Park'ta çektiği video ortalığı karıştırdı
21:14
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor
20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti’nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 23:33:07. #7.12#
SON DAKİKA: BM, Batı Şeria'da Yardım Çalışmalarını Engelleyen 900 Engeli Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.